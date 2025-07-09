Minsait Lønninger

Minsait's løn spænder fra $23,619 i samlet kompensation om året for en Teknisk Programleder i den lave ende til $48,536 for en Ledelseskonsulent i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Minsait . Sidst opdateret: 9/16/2025