Virksomhedsoversigt
MicroStrategy
MicroStrategy Lønninger

MicroStrategy's løn spænder fra $107,100 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $320,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos MicroStrategy. Sidst opdateret: 8/31/2025

$160K

Software Ingeniør
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Software Engineering Leder
Median $320K
Administrativ Assistent
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Forretningsanalytiker
$129K
Data Scientist
$225K
Produktdesigner
$107K
Produktleder
$286K
Projektleder
$200K
Salg
$209K
Salgsingeniør
Median $263K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos MicroStrategy er Software Engineering Leder med en årlig samlet kompensation på $320,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos MicroStrategy er $208,950.

Andre ressourcer