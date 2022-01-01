MicroStrategy Lønninger

MicroStrategy's løn spænder fra $107,100 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $320,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos MicroStrategy . Sidst opdateret: 8/31/2025