Softwareingeniørmanager kompensation in Japan hos Mercari udgør i alt ¥32.71M pr. year for MG6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Japan udgør i alt ¥16.36M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mercari's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)