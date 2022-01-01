Kaseya Lønninger

Kaseya's løn spænder fra $40,778 i samlet kompensation om året for en Løsningsarkitekt i den lave ende til $105,440 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Kaseya . Sidst opdateret: 9/15/2025