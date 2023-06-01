Jane Technologies Lønninger

Jane Technologies's løn spænder fra $160,800 i samlet kompensation om året for en Data Scientist i den lave ende til $266,325 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Jane Technologies . Sidst opdateret: 9/14/2025