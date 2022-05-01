Virksomhedsoversigt
Imperva
Imperva Lønninger

Imperva's løn spænder fra $64,000 i samlet kompensation om året for en Cybersikkerhedsanalytiker i den lave ende til $217,080 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Imperva. Sidst opdateret: 9/13/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $117K
Kundeservice
$161K
Marketing Operations
$189K

Produktdesigner
$141K
Produktleder
$217K
Salgsingeniør
$209K
Cybersikkerhedsanalytiker
$64K
Software Engineering Leder
$135K
Løsningsarkitekt
$132K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Imperva er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $217,080. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Imperva er $141,158.

