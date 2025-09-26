Virksomhedsoversigt
HealthStream
Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in United States hos HealthStream udgør i alt $82K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for HealthStream's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/26/2025

Median Pakke
company icon
HealthStream
Software Engineer
San Diego, CA
Total per år
$82K
Niveau
-
Grundløn
$82K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
3 År
Hvad er karriereniveauerne hos HealthStream?

$160K

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Bidrag

OSS

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Software Ingeniør sa HealthStream in United States ay may taunang kabuuang bayad na $122,700. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa HealthStream para sa Software Ingeniør role in United States ay $82,000.

