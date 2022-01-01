Virksomhedsoversigt
GoPro
GoPro Lønninger

GoPro's løn spænder fra $72,563 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $291,450 for en Forretningsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos GoPro. Sidst opdateret: 11/22/2025

Softwareingeniør
Median $72.6K
Forretningsudvikling
$291K
Dataanalytiker
$139K

Hardwareingeniør
$97.8K
Maskiningeniør
$187K
Produktdesigner
$189K
Produktmanager
$114K
Projektmanager
$111K
Teknisk programmanager
$230K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos GoPro er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos GoPro er Forretningsudvikling at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $291,450. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos GoPro er $139,300.

