Root Insurance
Root Insurance Lønninger

Root Insurance's løn spænder fra $76,500 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $270,970 for en Human Resources i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Root Insurance. Sidst opdateret: 9/18/2025

$160K

Data Scientist
Median $120K
Produktleder
Median $145K
Software Ingeniør
Median $161K

Software Engineering Leder
Median $230K
Dataanalytiker
$76.5K
Grafisk Designer
$95.2K
Human Resources
$271K
Marketing
$159K
Maskiningeniør
$86.7K
Produktdesigner
$133K
Rekrutterer
$86.7K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Root Insurance er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Root Insurance er Human Resources at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $270,970. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Root Insurance er $133,280.

