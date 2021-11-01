Fresenius Lønninger

Fresenius's løn spænder fra $75,170 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $213,925 for en Projektleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Fresenius . Sidst opdateret: 10/18/2025