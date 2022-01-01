Virksomhedsoversigt
UPMC
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

UPMC Lønninger

UPMC's løn spænder fra $75,375 i samlet kompensation om året for en Projektmanager i den lave ende til $175,000 for en Aktuar i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos UPMC. Sidst opdateret: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwareingeniør
Median $93K
Aktuar
Median $175K
Bogholder
$78.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Forretningsanalytiker
Median $80K
Informationsteknolog (IT)
$89.6K
Produktdesigner
$121K
Produktdesignmanager
$134K
Produktmanager
$112K
Projektmanager
$75.4K
Cybersikkerhedsanalytiker
$85.4K
Teknisk programmanager
$102K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos UPMC er Aktuar med en årlig samlet kompensation på $175,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos UPMC er $93,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for UPMC

Relaterede virksomheder

  • Mayo Clinic
  • Healthgrades
  • Penn Medicine
  • Intermountain Healthcare
  • Fresenius
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer