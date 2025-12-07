Virksomhedsoversigt
Fireblocks
Fireblocks Virksomhedsudvikling Lønninger

Den gennemsnitlige Virksomhedsudvikling samlede kompensation hos Fireblocks spænder fra $168K til $230K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Fireblocks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/7/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$180K - $218K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$168K$180K$218K$230K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Fireblocks er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Virksomhedsudvikling hos Fireblocks ligger på en årlig samlet kompensation på $229,680. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Fireblocks for Virksomhedsudvikling rollen er $168,300.

