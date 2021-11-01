Excella Lønninger

Excellas løninterval spænder fra $78,390 i total kompensation årligt for en Forretningsanalytiker i den nedre ende til $185,925 for en Managementkonsulent i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Excella . Sidst opdateret: 8/11/2025