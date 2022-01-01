Ultimate Software Lønninger

Ultimate Software's løn spænder fra $70,745 i samlet kompensation om året for en IT-teknolog in Germany i den lave ende til $189,945 for en Data Scientist in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ultimate Software . Sidst opdateret: 9/21/2025