Løsningsarkitekt kompensation in Canada hos Ericsson spænder fra CA$142K pr. year for JS6 til CA$157K pr. year for JS7. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Canada udgør i alt CA$158K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ericsson's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$142K
CA$127K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
