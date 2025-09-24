Virksomhedsoversigt
Ericsson
Løsningsarkitekt kompensation in Canada hos Ericsson spænder fra CA$142K pr. year for JS6 til CA$157K pr. year for JS7. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Canada udgør i alt CA$158K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ericsson's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$142K
CA$127K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
CA$225K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Sky Arkitekt

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Løsningsarkitekt hos Ericsson in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$177,873. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Ericsson for Løsningsarkitekt rollen in Canada er CA$158,035.

