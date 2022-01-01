Virksomhedsoversigt
Ciena
Ciena Lønninger

Ciena's løn spænder fra $33,419 i samlet kompensation om året for en Teknisk Skribent i den lave ende til $275,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ciena. Sidst opdateret: 10/13/2025

$160K

Software Ingeniør
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend Softwareingeniør

Netværksindgeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Embedded Systems Software Engineer

Hardware Ingeniør
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Optisk Ingeniør
Median $83.1K

Software Engineering Leder
Median $275K
Forretningsanalytiker
$86.7K
Kundeservice
$87.3K
Data Science Leder
$139K
Data Scientist
$78.9K
Ledelseskonsulent
$180K
Marketing
$252K
Maskiningeniør
$66.8K
Produktdesigner
$101K
Salg
Median $116K
Salgsingeniør
$150K
Løsningsarkitekt
$110K
Teknisk Programleder
$95.8K
Teknisk Skribent
$33.4K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ciena er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Ciena er Software Engineering Leder med en årlig samlet kompensation på $275,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Ciena er $103,078.

