Ciena Lønninger

Ciena's løn spænder fra $33,419 i samlet kompensation om året for en Teknisk Skribent i den lave ende til $275,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ciena . Sidst opdateret: 10/13/2025