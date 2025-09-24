Virksomhedsoversigt
Ericsson
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Alle Software Ingeniør Lønninger

Ericsson Software Ingeniør Lønninger

Software Ingeniør kompensation in Sweden hos Ericsson spænder fra SEK 425K pr. year for JS4 til SEK 942K pr. year for JS8. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Sweden udgør i alt SEK 689K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ericsson's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
JS4
(Entry Level)
SEK 425K
SEK 425K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 524K
SEK 511K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 651K
SEK 639K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 695K
SEK 694K
SEK 807.7
SEK 0
Se 2 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

SEK 1.56M

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på SEK 292K+ (nogle gange SEK 2.92M+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Ericsson?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

Inkluderede Stillinger

Indsend Ny Stilling

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksindgeniør

Forskningsforsker

OSS

The highest paying salary package reported for a Software Ingeniør at Ericsson in Sweden sits at a yearly total compensation of SEK 942,253. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Software Ingeniør role in Sweden is SEK 688,580.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Ericsson

Relaterede virksomheder

  • NETSCOUT
  • Nokia
  • Ciena
  • Viavi Solutions
  • Konica Minolta
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer