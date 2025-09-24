Software Ingeniør kompensation in Sweden hos Ericsson spænder fra SEK 425K pr. year for JS4 til SEK 942K pr. year for JS8. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Sweden udgør i alt SEK 689K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ericsson's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
JS4
SEK 425K
SEK 425K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 524K
SEK 511K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 651K
SEK 639K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 695K
SEK 694K
SEK 807.7
SEK 0
