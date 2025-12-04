Virksomhedsoversigt
DeNA
DeNA Dataanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Dataanalytiker samlede kompensation in Japan hos DeNA spænder fra ¥8.69M til ¥11.86M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for DeNA's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$62.5K - $75.5K
Japan
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$58.3K$62.5K$75.5K$79.6K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Hvad er karriereniveauerne hos DeNA?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos DeNA in Japan ligger på en årlig samlet kompensation på ¥11,857,795. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos DeNA for Dataanalytiker rollen in Japan er ¥8,688,901.

Andre ressourcer

