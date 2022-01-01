Virksomhedsoversigt
ConocoPhillips
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

ConocoPhillips Lønninger

ConocoPhillips's løn spænder fra $80,000 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $402,000 for en Forretningsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ConocoPhillips. Sidst opdateret: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Information Technologist (IT)
Median $109K
Software Ingeniør
Median $80K
Revisor
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Forretningsanalytiker
$88.8K
Forretningsudvikling
$402K
Kemisk Ingeniør
$121K
Data Scientist
$287K
Finansanalytiker
$174K
Geologisk Ingeniør
$275K
Maskiningeniør
$279K
Produktleder
$127K
Teknisk Programleder
$212K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos ConocoPhillips er Forretningsudvikling at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $402,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ConocoPhillips er $150,499.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for ConocoPhillips

Relaterede virksomheder

  • General Motors
  • DISH Network
  • Ameren
  • Aaron's
  • Southern
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer