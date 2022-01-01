ConocoPhillips Lønninger

ConocoPhillips's løn spænder fra $80,000 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $402,000 for en Forretningsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ConocoPhillips . Sidst opdateret: 10/15/2025