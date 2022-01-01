General Motors Lønninger

General Motors's løn spænder fra $44,446 i samlet kompensation om året for en Ledelseskonsulent i den lave ende til $277,400 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos General Motors . Sidst opdateret: 9/13/2025