Virksomhedsoversigt
General Motors
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

General Motors Lønninger

General Motors's løn spænder fra $44,446 i samlet kompensation om året for en Ledelseskonsulent i den lave ende til $277,400 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos General Motors. Sidst opdateret: 9/13/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Mobil Softwareingeniør

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksindgeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Data Ingeniør

Produktions Softwareingeniør

Systemingeniør

Forskningsforsker

Data Scientist
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Hardware Ingeniør
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Indlejret Hardware Ingeniør

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Maskiningeniør
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Produktionsindgeniør

CAE Ingeniør

Produktleder
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Produktdesigner
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX Designer

Løsningsarkitekt
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Data Arkitekt

Sky Arkitekt

Cloud Sikkerhedsarkitekt

Forretningsanalytiker
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
IT-teknolog
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Software Engineering Leder
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Teknisk Programleder
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Projektleder
L6 $114K
L7 $143K
Programleder
L6 $128K
L7 $160K
Finansanalytiker
L5 $98.9K
L6 $110K
Kontrolingeniør
L5 $94K
L6 $115K
Marketing
Median $120K
Rekrutterer
Median $200K
Forretningsudvikling
Median $148K
Dataanalytiker
Median $123K
Revisor
Median $100K

Teknisk Bogholder

Cybersikkerhedsanalytiker
Median $100K
Data Science Leder
Median $200K
Grafisk Designer
Median $135K
Human Resources
Median $102K
Salg
Median $100K
Administrativ Assistent
$60.5K
Forretningsdriftsleder
$225K
Virksomhedsudvikling
$86.2K
Kundeservice
$135K
Elektroteknisk Ingeniør
$137K
Juridisk
$116K
Ledelseskonsulent
$44.4K
Marketing Operations
$89.6K
Materialeingeniør
$213K
Optisk Ingeniør
$198K
UX Researcher
$149K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos General Motors er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos General Motors er Software Engineering Leder at the L9 level med en årlig samlet kompensation på $277,400. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos General Motors er $130,446.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for General Motors

Relaterede virksomheder

  • Ford Motor
  • Allstate
  • DISH Network
  • Canadian Tire
  • ConocoPhillips
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer