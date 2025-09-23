Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Maskiningeniør kompensationspakke in United States hos Comcast udgør i alt $101K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Comcast's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025

Median Pakke
company icon
Comcast
Mechanical Engineer 2
Philadelphia, PA
Total per år
$101K
Niveau
2
Grundløn
$101K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
4 År
Års erfaring
7 År
Hvad er karriereniveauerne hos Comcast?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Ingen lønninger fundet
Optjeningsplan

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aktietype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 15% optjenes i 1st-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 2nd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 3rd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 4th-ÅR (15.00% årligt)

  • 40% optjenes i 5th-ÅR (40.00% årligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Maskiningeniør در Comcast in United States برابر کل دستمزد سالانه $118,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Comcast برای نقش Maskiningeniør in United States برابر $106,500 است.

Andre ressourcer