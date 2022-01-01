Virksomhedsoversigt
Disney
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Disney Lønninger

Disney's løn spænder fra $50,250 i samlet kompensation om året for en Administrativ Assistent i den lave ende til $477,667 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Disney. Sidst opdateret: 9/3/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Data Ingeniør

Produktions Softwareingeniør

Sikkerheds Softwareingeniør

Site Pålideligheds Ingeniør

Webudvikler

Produktleder
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Produktdesigner
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX Designer

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Software Engineering Leder
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Finansanalytiker
Median $109K
Data Scientist
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Dataanalytiker
Median $120K
Teknisk Programleder
Median $180K
Projektleder
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Forretningsanalytiker
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $158K
Salg
Median $99.5K

Kundeansvarlig

Data Science Leder
Median $400K
Programleder
Median $180K
Produktdesign Leder
Median $328K
Løsningsarkitekt
Median $416K

Data Arkitekt

Cloud Security Architect

UX Researcher
Median $158K
Kundeservice
Median $60K
Human Resources
Median $140K
Revisor
Median $85K

Teknisk Bogholder

Forretningsudvikling
Median $165K
IT-teknolog
Median $178K
Marketing Operations
Median $150K
Rekrutterer
Median $115K
Administrativ Assistent
$50.3K
Forretningsdrift
$296K
Forretningsdriftsleder
$53.6K
Kontrolingeniør
$93.5K
Virksomhedsudvikling
$226K
Grafisk Designer
$90.5K
Hardware Ingeniør
$85.6K
Juridisk
Median $266K
Ledelseskonsulent
$86.2K
Marketing
$209K

Produktmarketing Manager

Samlede Belønninger
$148K
Venturekapitalist
$95.9K

Analytiker

Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Disney er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Disney er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (16.50% halvårligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (16.50% halvårligt)

  • 34% optjenes i 3rd-ÅR (17.00% halvårligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Disney er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Disney er Produktleder at the P7 level med en årlig samlet kompensation på $477,667. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Disney er $158,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Disney

Relaterede virksomheder

  • Sony
  • Take-Two Interactive Software
  • Activision
  • Discovery
  • SiriusXM
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer