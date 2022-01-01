Disney Lønninger

Disney's løn spænder fra $50,250 i samlet kompensation om året for en Administrativ Assistent i den lave ende til $477,667 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Disney . Sidst opdateret: 9/3/2025