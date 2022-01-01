Disney Lønninger

Disney's løn spænder fra $50,250 i samlet kompensation om året for en Administrativ Assistent i den lave ende til $477,667 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Disney. Sidst opdateret: 9/3/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Disney er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
Hos Disney er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33% optjenes i 1st-ÅR (16.50% halvårligt)
33% optjenes i 2nd-ÅR (16.50% halvårligt)
34% optjenes i 3rd-ÅR (17.00% halvårligt)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Disney er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)
Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.