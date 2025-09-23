Virksomhedsoversigt
Comcast
Comcast IT-teknolog Lønninger

Den gennemsnitlige IT-teknolog kompensationspakke hos Comcast udgør i alt $97K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Comcast's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025

Median Pakke
company icon
Comcast
Linux Systems Administrator
Philadelphia, PA
Total per år
$97K
Niveau
Engineer 3
Grundløn
$92K
Stock (/yr)
$3K
Bonus
$2K
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Comcast?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aktietype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 15% optjenes i 1st-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 2nd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 3rd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 4th-ÅR (15.00% årligt)

  • 40% optjenes i 5th-ÅR (40.00% årligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en IT-teknolog hos Comcast ligger på en årlig samlet kompensation på $243,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Comcast for IT-teknolog rollen er $95,000.

