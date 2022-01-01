Virksomhedsoversigt
Cognosante
Cognosante Lønninger

Cognosante's løn spænder fra $63,750 i samlet kompensation om året for en Cybersikkerhedsanalytiker i den lave ende til $128,156 for en Ledelseskonsulent i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Cognosante. Sidst opdateret: 9/6/2025

$160K

Ledelseskonsulent
$128K
Cybersikkerhedsanalytiker
$63.8K
Software Ingeniør
Median $115K

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Cognosante er Ledelseskonsulent at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $128,156. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Cognosante er $115,000.

