Cognosante Lønninger

Cognosante's løn spænder fra $63,750 i samlet kompensation om året for en Cybersikkerhedsanalytiker i den lave ende til $128,156 for en Ledelseskonsulent i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Cognosante . Sidst opdateret: 9/6/2025