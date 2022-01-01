GlobalLogic Lønninger

Virksomhedsoversigt
GlobalLogic's løn spænder fra $1,516 i samlet kompensation om året for en Venturekapitalist i den lave ende til $240,000 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos GlobalLogic. Sidst opdateret: 9/1/2025

$160K

Software Ingeniør
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Løsningsarkitekt
Median $240K

Data Arkitekt

Produktleder
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Software Engineering Leder
Median $177K
Revisor
$166K
Forretningsanalytiker
$22.3K
Kundeservice
$36.7K
Kundeservice Operations
$74.5K
Dataanalytiker
$22.5K
Data Scientist
$111K
Finansanalytiker
$167K
Hardware Ingeniør
$27.9K
Ledelseskonsulent
$30K
Produktdesigner
$69.5K
Projektleder
$194K
Rekrutterer
$98K
Salg
$214K
Cybersikkerhedsanalytiker
$74.5K
Teknisk Programleder
$124K
UX Researcher
$95.5K
Venturekapitalist
$1.5K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos GlobalLogic er Løsningsarkitekt med en årlig samlet kompensation på $240,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos GlobalLogic er $74,511.

