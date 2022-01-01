GlobalLogic Lønninger

GlobalLogic's løn spænder fra $1,516 i samlet kompensation om året for en Venturekapitalist i den lave ende til $240,000 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos GlobalLogic . Sidst opdateret: 9/1/2025