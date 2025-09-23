Virksomhedsoversigt
CircleCI
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Engineering Leder

  • Alle Software Engineering Leder Lønninger

CircleCI Software Engineering Leder Lønninger

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for CircleCI's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$166K - $193K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$154K$166K$193K$215K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 1 flere Software Engineering Leder indberetninger hos CircleCI for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos CircleCI er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Engineering Leder tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

CircleCI in United StatesのSoftware Engineering Lederで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$214,914です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
CircleCIのSoftware Engineering Leder職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$153,510です。

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for CircleCI

Relaterede virksomheder

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer