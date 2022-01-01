UpKeep Lønninger

UpKeep's løn spænder fra $66,665 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $145,000 for en Produktmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos UpKeep . Sidst opdateret: 11/16/2025