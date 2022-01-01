Checkr Lønninger

Virksomhedsoversigt
Checkr's løn spænder fra $73,630 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $360,000 for en Produktmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Checkr. Sidst opdateret: 11/14/2025

Softwareingeniør
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Full-Stack Softwareingeniør

Softwareingeniørmanager
Median $351K
Kundeservice
$73.6K

Dataanalytiker
$181K
Finansanalytiker
$191K
Human Resources
$258K
Marketing
$226K
Produktdesigner
Median $220K
Produktmanager
Median $360K
Programmanager
$122K
Rekrutterer
Median $172K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Checkr er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Checkr er Produktmanager med en årlig samlet kompensation på $360,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Checkr er $205,475.

