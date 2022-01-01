Axoni Lønninger

Virksomhedsoversigt
Axoni's løn spænder fra $155,000 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $165,825 for en Forretningsanalytiker i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Axoni. Sidst opdateret: 11/17/2025

Softwareingeniør
Median $155K
Forretningsanalytiker
$166K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Axoni er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Axoni er Forretningsanalytiker at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $165,825. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Axoni er $160,413.

