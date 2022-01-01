Axoni Lønninger

Axoni's løn spænder fra $155,000 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $165,825 for en Forretningsanalytiker i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Axoni. Sidst opdateret: 11/17/2025
Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Axoni er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.