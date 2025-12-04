Virksomhedsoversigt
Ceragon Networks
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Maskiningeniør

  • Alle Maskiningeniør Lønninger

Ceragon Networks Maskiningeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Maskiningeniør samlede kompensation in Israel hos Ceragon Networks spænder fra ₪202K til ₪294K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Ceragon Networks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/4/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$68.3K - $79.3K
Israel
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$60.2K$68.3K$79.3K$87.4K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Maskiningeniør indberetningers hos Ceragon Networks for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn


Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Ceragon Networks?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Maskiningeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Maskiningeniør hos Ceragon Networks in Israel ligger på en årlig samlet kompensation på ₪293,782. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Ceragon Networks for Maskiningeniør rollen in Israel er ₪202,438.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Ceragon Networks

Relaterede virksomheder

  • Lyft
  • PayPal
  • Square
  • Facebook
  • Spotify
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceragon-networks/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.