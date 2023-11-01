Ceragon Networks Lønninger

Ceragon Networkss løninterval spænder fra $54,380 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $115,407 for en Projektleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ceragon Networks . Sidst opdateret: 8/17/2025