Virksomhedsoversigt
Cedar
Cedar Lønninger

Cedar's løn spænder fra $121,000 i samlet kompensation om året for en Produktleder i den lave ende til $235,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Cedar. Sidst opdateret: 9/9/2025

$160K

Software Ingeniør
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Full-Stack Softwareingeniør

Software Engineering Leder
Median $235K
Data Scientist
Median $150K

Produktleder
Median $121K
Rekrutterer
Median $145K
Human Resources
$149K
Cybersikkerhedsanalytiker
$158K
Løsningsarkitekt
Median $229K
UX Researcher
$124K
OSS

The highest paying role reported at Cedar is Software Engineering Leder with a yearly total compensation of $235,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cedar is $150,000.

