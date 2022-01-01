Brex Lønninger

Virksomhedsoversigt
Brex's løn spænder fra $27,078 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $630,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Brex. Sidst opdateret: 8/28/2025

$160K

Software Ingeniør
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktions Softwareingeniør

Data Scientist
L4 $195K
L5 $395K
Produktleder
Median $440K

Software Engineering Leder
L5 $613K
L6 $630K
Salg
Median $260K
Kundeservice
Median $47.9K
Forretningsudvikling
Median $200K
Marketing
Median $174K
Produktdesigner
Median $290K
Teknisk Programleder
Median $278K
Forretningsdriftsleder
$181K
Forretningsanalytiker
$81.3K
Finansanalytiker
$146K
Programleder
$245K
Rekrutterer
$27.1K
Cybersikkerhedsanalytiker
$199K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Brex er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Brex er Software Engineering Leder at the L6 level med en årlig samlet kompensation på $630,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Brex er $245,250.

Andre ressourcer