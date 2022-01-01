Virksomhedsoversigt
Ramp
Ramp Lønninger

Ramp's løn spænder fra $76,380 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $595,400 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ramp. Sidst opdateret: 10/25/2025

Software Ingeniør
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend Softwareingeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktdesigner
Median $189K

UX Designer

Webdesigner

Rekrutterer
Median $135K

Produktleder
Median $275K
Marketing
Median $200K

Produktmarketing Manager

Forretningsdrift
$149K
Forretningsanalytiker
$261K
Kundeservice
$76.4K
Data Scientist
$161K
Human Resources
$333K
Salg
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Software Engineering Leder
$269K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ramp er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Ramp er Software Ingeniør at the Staff Software Engineer level med en årlig samlet kompensation på $595,400. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Ramp er $259,416.

