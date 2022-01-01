Virksomhedsoversigt
Bose
Bose Lønninger

Bose's løn spænder fra $42,432 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $283,575 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Bose. Sidst opdateret: 9/4/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $170K
Produktdesigner
Median $83.2K

UX Designer

Hardware Ingeniør
Median $158K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Data Scientist
Median $120K
Løsningsarkitekt
Median $230K
Teknisk Programleder
Median $120K
Forretningsanalytiker
$42.4K
Juridisk
$161K
Ledelseskonsulent
$172K
Marketing
$44.2K
Maskiningeniør
$109K
Produktleder
$61.8K
Programleder
$135K
Projektleder
$65.3K
Salg
$42.5K
Software Engineering Leder
$284K
UX Researcher
$154K
OSS

The highest paying role reported at Bose is Software Engineering Leder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $283,575. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bose is $120,000.

