Virksomhedsoversigt
Magic Leap
Magic Leap Lønninger

Magic Leap's løn spænder fra $90,554 i samlet kompensation om året for en Hardware Ingeniør i den lave ende til $324,719 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Magic Leap. Sidst opdateret: 10/9/2025

$160K

Software Ingeniør
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Virtual Reality Softwareingeniør

Maskiningeniør
Median $113K
Marketing
Median $151K

Forretningsanalytiker
$167K
Data Scientist
Median $150K
Elektroteknisk Ingeniør
$204K
Hardware Ingeniør
$90.6K
Human Resources
$199K
Juridisk
$189K
Optisk Ingeniør
$155K
Produktdesigner
$92.3K
Produktleder
$216K
Programleder
$174K
Rekrutterer
$176K
Software Engineering Leder
$322K
Teknisk Programleder
$259K
UX Researcher
$119K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Magic Leap er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Magic Leap er Software Ingeniør at the Principal Software Engineer level med en årlig samlet kompensation på $324,719. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Magic Leap er $169,699.

