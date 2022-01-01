Magic Leap Lønninger

Magic Leap's løn spænder fra $90,554 i samlet kompensation om året for en Hardware Ingeniør i den lave ende til $324,719 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Magic Leap . Sidst opdateret: 10/9/2025