  Lønninger
  Dataanalytiker

  Alle Dataanalytiker Lønninger

Bosch Global Dataanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Dataanalytiker kompensationspakke in Singapore hos Bosch Global udgør i alt SGD 81.3K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Bosch Global's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/24/2025

Median Pakke
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Total per år
SGD 81.3K
Niveau
L2
Grundløn
SGD 71.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 10.2K
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
2 År
Hvad er karriereniveauerne hos Bosch Global?

SGD 210K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos Bosch Global in Singapore ligger på en årlig samlet kompensation på SGD 83,695. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Bosch Global for Dataanalytiker rollen in Singapore er SGD 81,314.

