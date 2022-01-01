Virksomhedsoversigt
Celonis Lønninger

Celonis's løn spænder fra $42,346 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker in Germany i den lave ende til $205,800 for en Human Resources in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Celonis. Sidst opdateret: 9/9/2025

$160K

Software Ingeniør
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktleder
Median $150K
Salgsingeniør
Median $170K

Forretningsanalytiker
Median $42.3K
Ledelseskonsulent
Median $200K
Software Engineering Leder
Median $178K
Produktdesigner
Median $94.3K
Kundeservice
$181K
Kundesucces
$201K
Data Science Leder
$89.5K
Data Scientist
$89.1K
Finansanalytiker
$63.8K
Human Resources
$206K
Marketing
$88.6K
Marketing Operations
$90.5K
Partnerleder
$131K
Programleder
$164K
Projektleder
$159K
Rekrutterer
$111K
Salg
$115K
Løsningsarkitekt
$94.5K

Data Arkitekt

Teknisk Programleder
$201K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Celonis er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Celonis er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

OSS

The highest paying role reported at Celonis is Human Resources at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $205,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Celonis is $119,777.

