Virksomhedskatalog
Blue Origin
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Blue Origin Lønninger

Blue Origins løninterval spænder fra $90,000 i total kompensation årligt for en Forretningsanalytiker i den nedre ende til $249,312 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Blue Origin. Sidst opdateret: 8/23/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Maskiningeniør
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Kvalitetsingeniør

Produktionsingeniør

Termisk ingeniør

CAE-ingeniør

Softwareingeniør
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Systemingeniør

Hardwareingeniør
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Embedded hardware-ingeniør

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Rumfartsingeniør
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Teknisk programleder
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Teknisk projektleder

Produktchef
L3 $151K
L4 $249K
Materialeteknisk ingeniør
L2 $120K
L3 $140K
Elektroteknisk ingeniør
Median $200K
Forretningsanalytiker
Median $90K
Projektleder
Median $146K
Forretningsdrift
$102K
Kemisk ingeniør
$91.5K
Kontrolingeniør
$171K
Virksomhedsudvikling
$246K
Dataanalytiker
$164K
Data Science Leder
$244K
Finansanalytiker
$154K
HR
$136K
IT-specialist
$198K
Produktdesigner
$218K
Programleder
$225K
Rekrutteringskonsulent
$99.3K
Cybersikkerhedsanalytiker
$150K
Software Engineering Leder
$212K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Blue Origin er Produktchef at the L4 level med en årlig samlet kompensation på $249,312. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Blue Origin er $151,333.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Blue Origin

Relaterede virksomheder

  • Virgin Galactic
  • Aerojet Rocketdyne
  • a.i. solutions
  • Torch Technologies
  • LogicGate
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer