Virksomhedskatalog
Aerojet Rocketdyne
Aerojet Rocketdyne Lønninger

Aerojet Rocketdynes løninterval spænder fra $65,325 i total kompensation årligt for en Forretningsanalytiker i den nedre ende til $180,095 for en Hardwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Aerojet Rocketdyne. Sidst opdateret: 8/15/2025

$160K

Maskiningeniør
Median $120K
Revisor
$109K
Rumfartsingeniør
$75.4K

Forretningsanalytiker
$65.3K
Datascientist
$91.5K
Hardwareingeniør
$180K
Programleder
$104K
Projektleder
$120K
Teknisk programleder
$96.9K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Aerojet Rocketdyne er Hardwareingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $180,095. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Aerojet Rocketdyne er $104,259.

