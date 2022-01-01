MessageBird Lønninger

MessageBird's løn spænder fra $51,900 i samlet kompensation om året for en Human Resources in Spain i den lave ende til $156,777 for en Produktmanager in Netherlands i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos MessageBird . Sidst opdateret: 11/27/2025