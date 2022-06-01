Virksomhedsoversigt
BCE
BCE Lønninger

BCE's løn spænder fra $38,868 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $125,819 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos BCE. Sidst opdateret: 9/4/2025

$160K

Software Ingeniør
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksindgeniør

Data Ingeniør

Data Scientist
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Produktleder
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Løsningsarkitekt
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Data Arkitekt

Cybersikkerhedsanalytiker
Median $72.7K
Forretningsanalytiker
Median $59.3K
Salg
Median $38.9K
Dataanalytiker
Median $60.8K
Finansanalytiker
Median $62.5K
Marketing
Median $60.6K
Software Engineering Leder
Median $108K
Produktdesigner
Median $54.9K
Teknisk Programleder
Median $79.7K
Revisor
$69.2K

Teknisk Bogholder

Forretningsdrift
$62.5K
Data Science Leder
$108K
Marketing Operations
$60.7K
Projektleder
$79.6K
Salgsoptimering
$54.8K
OSS

