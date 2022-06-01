Virksomhedskatalog
Avant
Avant Lønninger

Avants løninterval spænder fra $99,500 i total kompensation årligt for en Produktdesigner i den nedre ende til $306,626 for en Data Science Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Avant. Sidst opdateret: 8/9/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $150K
Produktchef
Median $110K
Dataanalytiker
$101K

Data Science Leder
$307K
Datascientist
$181K
Produktdesigner
$99.5K
Software Engineering Leder
$285K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Avant er Data Science Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $306,626. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Avant er $150,000.

