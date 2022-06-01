Avant Lønninger

Avants løninterval spænder fra $99,500 i total kompensation årligt for en Produktdesigner i den nedre ende til $306,626 for en Data Science Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Avant . Sidst opdateret: 8/9/2025