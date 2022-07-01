AudioEye Lønninger

AudioEyes løninterval spænder fra $169,150 i total kompensation årligt for en Datascientist i den nedre ende til $282,580 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos AudioEye . Sidst opdateret: 8/22/2025