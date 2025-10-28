Den gennemsnitlige Marketing samlede kompensation in China hos AppLovin spænder fra CN¥397K til CN¥578K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for AppLovin's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
100%
ÅR 1
Hos AppLovin er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan:
100% optjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)