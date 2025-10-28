Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Marketing samlede kompensation in China hos AppLovin spænder fra CN¥397K til CN¥578K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for AppLovin's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

CN¥455K - CN¥519K
China
Almindeligt Interval
Muligt Interval
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Optjeningsplan

100%

ÅR 1

Aktietype
RSU

Hos AppLovin er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan:

  • 100% optjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Marketing hos AppLovin in China ligger på en årlig samlet kompensation på CN¥577,898. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos AppLovin for Marketing rollen in China er CN¥396,693.

