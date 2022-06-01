AmTrust Financial Lønninger

AmTrust Financials løninterval spænder fra $85,425 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $141,365 for en Datascientist i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos AmTrust Financial . Sidst opdateret: 8/21/2025