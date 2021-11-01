Align Technology Lønninger

Virksomhedsoversigt
Align Technology's løn spænder fra $8,645 i samlet kompensation om året for en Grafisk Designer i den lave ende til $257,280 for en IT-teknolog i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Align Technology. Sidst opdateret: 8/31/2025

$160K

Software Ingeniør
L6 $147K
L7 $150K

Backend Softwareingeniør

Maskiningeniør
Median $155K
Software Engineering Leder
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Forretningsanalytiker
Median $120K
Produktleder
Median $203K
Data Scientist
Median $143K
Biomedicinsk Ingeniør
$79.6K
Dataanalytiker
$184K
Finansanalytiker
$231K
Grafisk Designer
$8.6K
IT-teknolog
$257K
Juridisk
$124K
Ledelseskonsulent
$142K
Marketing
$61.2K
Projektleder
$256K
Cybersikkerhedsanalytiker
$101K
UX Researcher
$126K
OSS

The highest paying role reported at Align Technology is IT-teknolog at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $257,280. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Align Technology is $145,111.

