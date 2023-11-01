3Shape Lønninger

3Shape's løn spænder fra $73,469 i samlet kompensation om året for en Regulatoriske anliggender i den lave ende til $157,326 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 3Shape . Sidst opdateret: 11/15/2025