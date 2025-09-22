Virksomhedsoversigt

Den gennemsnitlige Programleder samlede kompensation in United States hos Activision Blizzard spænder fra $84K til $115K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Activision Blizzard's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$91K - $108K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$84K$91K$108K$115K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Activision Blizzard er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Programleder hos Activision Blizzard in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $115,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Activision Blizzard for Programleder rollen in United States er $84,000.

