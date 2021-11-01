Virksomhedsoversigt
Accolade
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Accolade Lønninger

Accolade's løn spænder fra $26,330 i samlet kompensation om året for en Kundeserviceoperationer i den lave ende til $422,875 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Accolade. Sidst opdateret: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwareingeniør
Median $136K
Produktmanager
Median $282K
Forretningsdrift
$32.1K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Kundeservice
$56.2K
Kundeserviceoperationer
$26.3K
Dataanalytiker
$150K
Dataanalytiker
$163K
Human Resources
$215K
Produktdesigner
$67.3K
Cybersikkerhedsanalytiker
$60.3K
Softwareingeniørmanager
$423K
Teknisk programmanager
$176K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Accolade er Softwareingeniørmanager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $422,875. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Accolade er $143,124.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Accolade

Relaterede virksomheder

  • Fitbit
  • Clover Health
  • Peloton
  • Aetna
  • GoHealth
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer